Над регионами России сбили шесть беспилотников

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 13:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"22 октября в период с 13:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.