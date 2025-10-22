Реклама на ТАСС
Над регионами России сбили шесть беспилотников

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 13:00 до 16:00 мск
13:58

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"22 октября в период с 13:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении. 

