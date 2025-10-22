Марочко: ВС РФ активно продвигаются у Орехова

С этого участка Киев перебросил резервы, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие нарастили темпы продвижения у Орехова Запорожской области. У Киева не хватает сил противостоять, поскольку ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) "пораздергивало резервы" из-под Орехово на другие участки фронта Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе Орехово началась более активная фаза боевых действий: она планомерная, закономерная, ее было легко просчитать. Украинские боевики перебрасывали свои силы и средства на другие участки, поскольку им приходилось затыкать линию фронта как в Сумской области, так и на харьковском направлении. Да и на других участках довольно-таки жарко было для украинских боевиков. Поэтому они потихоньку раздергивали те резервы, которые находились на данном участке местности. Естественно, это все отслеживалась нашими разведорганами, и мы тактикой таких вот "тысяч порезов", как это называют в простонародье, проверяли линию боевого соприкосновения. Когда уже увидели, что линия ослабла, - нанесли основной удар и сейчас довольно-таки неплохо продвигаемся на данном направлении", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем телеграм-канале.

Военный эксперт считает, что пока на участке у Орехово не началась осенняя распутица и "присутствует зеленка" - силы РФ продолжат активно продвигаться у населенного пункта.