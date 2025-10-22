Марочко: бойцы РФ взятием Павловки подровняли линию фронта

Освобождение населенного пункта подтверждает продвижение широким участком фронта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Павловки Запорожской области говорит о продвижении бойцов на широком участке фронта на стыке с Днепропетровской областью. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, взятием Павловки ВС РФ подровняли линию фронта на данном участке.

"Освобождение Павловки в очередной раз подтверждает, что мы продвигаемся широким участком фронта, не только на территории Днепропетровской области, но и Запорожской. Данный населенный пункт, невзирая на то, что находится в низине, позволяет подровнять линию боевого соприкосновения и, естественно, продвигаться нашим военнослужащим", - сказал он.

Об освобождении армией РФ Павловки Запорожской области в Минобороны России сообщили 22 октября.