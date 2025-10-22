Марочко: удары ВС РФ по тренировочным лагерям наемников ослабят фронт ВСУ

Военный эксперт объяснил, что эти боевики не попадут на линию соприкосновения

ЛУГАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Удары российских военнослужащих в тыловые районы Украины по тренировочным лагерям иностранных наемников ослабят фронт Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что бойцы РФ нанесли удары по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины, также был поражен тренировочный лагерь в Борисполе Киевской области.

"То, что мы наносим удары по тренировочным лагерям, означает, что те боевики, которые там тренируются, не попадут на линию боевого соприкосновения и, следовательно, будет ослаблен тот или иной участок фронта, что облегчит работу нашим военнослужащим", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что в целом российские силы за последнее время нарастили число ударов по тыловым районам Украины, что также подтверждают не только украинские, но и западные эксперты.

"Естественно, это все приводит к негативным последствиям [для Киева] непосредственно в зоне проведения специальной военной операции", - сообщил военный эксперт.