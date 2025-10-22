Артиллерия РФ подавила систему управления ВСУ на Карантинном острове в Херсоне

По словам командира разведывательного взвода, именно артиллерийская поддержка помогла бойцам при выполнении задач на этом участке

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Артиллерийская поддержка ВС РФ позволила подавить огневые точки ВСУ и их систему управления на Карантинном острове Херсона. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательного взвода.

"Артиллерийская поддержка работала идеально, именно это позволило нам подавить огневые точки ВСУ и их систему управления на этом участке", - сказал он.