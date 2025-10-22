Над регионами России за четыре часа сбили девять украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над Белгородской и Брянской областями девять украинских БПЛА за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Белгородской области, три - над территорией Брянской области", - сказали там.