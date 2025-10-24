Минобороны показало кадры освобождения Ивановки в Днепропетровской области

Задание выполнили военнослужащие группировки войск "Центр"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Ивановка Днепропетровской области военнослужащими группировки войск "Центр" предоставило Минобороны России.

22 октября российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области.

"Проявляя мужество и отвагу, военнослужащие 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка группировки успешно освободили населенный пункт от украинских боевиков", - подчеркнули в Минобороны России.