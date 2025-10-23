Боец Муллаянов ликвидировал трех солдат ВСУ и прикрыл эвакуацию раненых

Благодаря действиям военнослужащего и всей штурмовой группы российские войска успешно захватили опорный пункт противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Гвардии рядовой ВС России Эдуард Муллаянов уничтожил во время штурма позиций трех солдат противника, после чего в одиночку прикрыл эвакуацию раненых с поля боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе штурма опорного пункта ВСУ рядовой Муллаянов, заняв выгодную позицию, огнем из автомата АК-12 уничтожил до трех боевиков. Благодаря слаженным действиям всей штурмовой группы опорный пункт противника был успешно захвачен. Кроме того, при эвакуации раненых военнослужащих с линии фронта рядовой Муллаянов, проявив самоотверженность, рискуя собственной жизнью, занял огневую позицию, обеспечивая прикрытие эвакуационной группы", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что рядовой Муллаянов многократно проявил исключительную отвагу и мужество и помог группе российских военных выполнить боевую задачу.

В Минобороны также рассказали о гвардии сержанте Сергее Романовиче, который организовал штурм городской застройки и помог захватить позиции противника. "После распределения бойцов по позициям противнику несколько раз было предложено сложить оружие и сдаться, но ответа не последовало. Тогда Сергей отдал команду подразделению на штурм. В ходе завязавшегося стрелкового боя группа ликвидировала боевиков ВСУ и захватила опорную точку противника", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что профессиональные действия Романовича позволили российским штурмовым подразделениям занять более выгодные рубежи.