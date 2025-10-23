Алаудинов: иностранные наемники стали реже встречаться в рядах ВСУ

Иностранцы боятся за свои жизни, отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число иностранных наемников в рядах ВСУ сократилось, они осознали, что в России их ожидает "не сафари". Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов

"В последнее время я бы не сказал, что мы часто фиксируем иностранных наемников. Во-первых, основной ресурс наемников был сконцентрирован на направлении Курской области, когда они в прошлом году захватили территорию региона. Для этой операции были подготовлены достаточно серьезные силы и средства. Частью этого ресурса были именно наемники из иностранных государств - поляки, немцы, французы, англичане, американцы, кого там только не было. Большая часть этих бойцов была уничтожена", - сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что зарубежные наемники опасаются воевать в рядах ВСУ из-за страха за собственные жизни. "Я так думаю, некоторые горячие головы чуть-чуть подостыли, увидев, что у нас тут не сафари, и приехать пострелять русских и уехать домой живыми не очень-то и получается", - отметил Алаудинов.