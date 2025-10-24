Командир Азизов: пленные из ВСУ рассказали о ситуации в Ивановке

Украинские военные, в частности, назвали позиции сослуживцев, "кто где сидит", отметил командующий штурмовым взводом 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр"

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ в Ивановке в ДНР стали источником информации об оперативной ситуации в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.

"Случилось так, что противник нас не заметил, и мы взяли троих украинцев в плен. Сдались они без боя, все нам рассказали, что как дальше действовать, и мы уже начали действовать. <...> Они с нами [стали] сотрудничать. Рассказали, какие у них и где позиции, их точки, кто где сидит. Мы взяли ту информацию, что нам нужна была, чтобы работать дальше", - сказал командир.

По его словам, штурмовики заходили в населенный пункт малыми группами, занимали укрепрайоны и готовили плацдарм для союзных сил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Ивановки группировкой войск "Центр".