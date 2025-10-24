Командир Азизов: для захода в Ивановку бойцы форсировали реку и преодолели рвы

Местами штурмовики шли через реку вброд, подняв оружие

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики для захода в Ивановку в ДНР дважды форсировали реку Волчья и преодолели танковые рвы. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.

"Преодолевали два танковых рва, егозу (колючую проволоку - прим. ТАСС). Были открытые участки местности, приходилось проходить в сумерки, малыми группами затягивали людей. Противник не ожидал, что мы пойдем через водную преграду - через реку Волчья. Когда до нее добрались, по сумеркам начали протягивать людей малыми группами через эту водную переправу, заходить в населенный пункт", - сказал командир.

Как рассказал ТАСС командир еще одного штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Сергей Базанов, по данным разведки, местами реку можно было перейти вброд. Переправы было две. Штурмовики двигались подняв оружие. Сразу после переправы бойцы РФ оказались в черте населенного пункта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Ивановка в ДНР.