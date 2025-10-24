Командир Азизов: под давлением ВС РФ в Ивановке ВСУ бросали позиции

Это позволило российским военнослужащим быстро продвигаться вперед, отметил командир штурмового взвода

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Украинские войска под давлением российских штурмовиков в Ивановке в ДНР покидали свои позиции, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.

"Было все нормально, мы затягивались, закреплялись. Противник начал отступать и оставлять свои позиции. Мы тем самым продвигались вперед", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Ивановка в ДНР.