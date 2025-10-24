Командир Азизов: оборона ВСУ в Ивановке рухнула из-за тактики ВС РФ

Противник не ожидал, что российские бойцы зайдут в поселок через переправу

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Оборона украинских войск в Ивановке в ДНР рухнула из-за хитрости, которую ВС РФ применили при заходе в населенный пункт. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Руслан Азизов.

"Противник не ожидал, что мы зайдем с этой стороны, через переправу, и поэтому как бы пошло все более легко и просто, рухнула оборона противника. Сильно трудностей как бы не было", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Ивановка в ДНР.