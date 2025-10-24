Расчеты РСЗО "Град" уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области

Цель была поражена в ходе боевой работы по созданию полосы безопасности, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" уничтожили укрепленные позиции подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчеты РСЗО "Град" 69-й мотострелковой дивизии нанесли огневое поражение по вскрытым позициям формирований ВСУ, уничтожив опорный пункт, укрепрайоны и места временного размещения вражеской живой силы", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийские расчеты подразделений группировки в ходе выполнения боевых задач наносят точные удары по военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям. Уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ подразделений ВСУ.