Группировка "Восток" уничтожила четыре станции Starlink и пять пунктов БПЛА ВСУ

Противник также потерял до 390 военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили четыре станций спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе HMMWV и две "Козак", 10 автомобилей, четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.