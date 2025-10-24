Спецназ группировки "Центр" FPV-дронами уничтожил опорный пункт ВСУ
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников батальона ведут круглосуточное наблюдение за позициями формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО.
"В ходе боевой работы была выявлена попытка ротации пехоты ВСУ на линии боевого соприкосновения. После определения и подтверждения точных координат местонахождения украинских боевиков обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов подразделения специального назначения. Корректируя с воздуха огневое поражение ударных дронов, военнослужащие группировки сорвали закрепление противника на позициях, уничтожив опорный пункт вместе с живой силой ВСУ", - говорится в сообщении.