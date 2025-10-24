Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении

Огневое превосходство российских артиллеристов позволяет систематически разрушать оборонительные рубежи противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушной разведкой в районе Северска были обнаружены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и блиндаж противника. Вся необходимая информация по целям была передана артиллеристам, и расчет орудия Д-30 точными попаданиями уничтожил обе цели", - информировали в ведомстве.

Там подчеркнули, что огневое превосходство артиллеристов ВС РФ позволяет систематически разрушать оборонительные рубежи ВСУ и срывать попытки противника контратаковать, создавая условия для успешного продвижения российских подразделений.