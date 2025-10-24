Расчет РСЗО "Град" уничтожил позиции ВСУ возле Червоного Запорожской области

Ликвидированы инженерные сооружения и живая сила противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ возле села Червоное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанес огневое поражение позициям украинских формирований в районе населенного пункта Червоное Запорожской области", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в результате удара уничтожены позиции и инженерные сооружения противника, а также живая сила боевиков украинского режима.