Расчет РСЗО "Град" уничтожил позиции ВСУ возле Червоного Запорожской области
02:05
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ возле села Червоное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанес огневое поражение позициям украинских формирований в районе населенного пункта Червоное Запорожской области", - информировали в ведомстве.
Там отметили, что в результате удара уничтожены позиции и инженерные сооружения противника, а также живая сила боевиков украинского режима.