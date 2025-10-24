ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы Западной группировки использовали для атаки пушку "Гиацинт-С"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" беглым огнем уничтожили замаскированный опорный пункт противника с расположенным на нем пунктом управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения от разведывательных БПЛА координат цели расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" снял маскировку и выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия и несколькими выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты.

В министерстве отметили, что после уничтожения целей воздушное пространство стало более безопасным для действий штурмовиков, что позволило успешно продолжать наступательные операции.