Разведчики зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Штурм проходил при активном использовании украинскими военнослужащими ударных дронов, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Восток" зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" провели штурм опорного пункта и зачистили его. Противник оказывал сопротивление, однако был подавлен точным огнем и слаженными действиями штурмовых групп. Штурм проходил при активном использовании противником ударных дронов", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что подготовка и решительность разведчиков обеспечивают устойчивое продвижение подразделений группировки на днепропетровском направлении.

24 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День подразделений специального назначения (День спецназа). Введен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".