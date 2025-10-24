Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 БПЛА и 18 гексакоптеров ВСУ

Также противник потерял терминал спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили 11 беспилотников самолетного типа и 18 квадрокоптеров R18 "Баба-яга". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров типа R18", - сказал он.

По его словам, также был ликвидирован терминал спутниковой связи Starlink.