Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 БПЛА и 18 гексакоптеров ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:03
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили 11 беспилотников самолетного типа и 18 квадрокоптеров R18 "Баба-яга". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров типа R18", - сказал он.
По его словам, также был ликвидирован терминал спутниковой связи Starlink.