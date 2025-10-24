Группировка "Запад" уничтожила два бронетранспортера М113 ВСУ

Цели обнаружила воздушная разведка, отметило Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили два украинских бронетранспортера М113 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Настигнув технику ВСУ, операторы FPV-дронов точным попаданием обездвижили американские бронетранспортеры, после чего совместно с артиллерией уничтожили вражеский десант, пытавшийся укрыться в ближайших кустарниках", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что два бронетранспортера М113, выдвигавшихся с десантом на штурм позиций российских войск, были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки позиций в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении комплексного огневого поражения артиллерией и ударной беспилотной авиацией 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".