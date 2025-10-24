ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Таким образом бойцы подразделения БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ сорвали ротацию противника, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ уничтожили группу украинских боевиков, чем сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В одном из населенных пунктов на запорожском направлении расчетами разведывательного БПЛА новороссийских десантников было обнаружено движение группы пехоты противника для ротации своего подразделения. Благодаря слаженной и оперативной совместной боевой работе десантников-операторов разведывательных и ударных БПЛА ротация пехоты противника была сорвана: украинские националисты были уничтожены до достижения ими надежного укрытия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что новороссийские бойцы активно уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и личный состав ВСУ ударными FPV-дронами в Запорожской области.

"Высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет быстрого поражения целей на значительных расстояниях. Разведка обнаруживает противника и передает координаты на пункты управления, что позволяет оперативно и точно направлять ударные БПЛА", - добавили в министерстве.