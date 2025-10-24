Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Задачу выполнили бойцы группировки "Север", отметили в Минобороны

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Сумской области военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" была выявлена бронетехника ВСУ, выдвигающаяся в сторону позиций украинских боевиков для проведения ротации живой силы на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Вражеская техника была уничтожена операторами FPV-дронов инженерного соединения группировки", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что военнослужащие группировки активно применяют различные разведывательные и ударные БПЛА. Расчеты дронов постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ, а также корректируют удары авиации и огонь артиллерии.