Марочко: Киев не выдержал давления ВС РФ и отступил в Яровой

Противник отошел на вторую линию обороны на южных окраинах поселка, сообщил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), не выдержав давления со стороны российской армии, отступили на вторую линию обороны в Яровой в Донецкой Народной Республике, обустроенную на южных окраинах населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате боестолкновений нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций и улучшить тактическое положение на северных окраинах населенного пункта Яровая в ДНР. Несмотря на принимавшиеся ранее меры, противник не смог удержать свой передовой рубеж и был вынужден отойти на вторую линию обороны, расположенную на южных окраинах населенного пункта", - сказал он.

Марочко отметил, что после отступления ВСУ в Яровой большая часть населенного пункта превратилась в так называемую серую зону. На данный момент в данном поселении продолжаются активные бои.

В среду Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, вплотную подойдя к Яровой, начали бои за освобождение населенного пункта.