У Короп уничтожили командный состав пункта бригады охраны Генштаба Украины

ВС РФ ударили по командному пункту противника ракетой

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины уничтожен у Короп в Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, есть потери среди командного состава.

"В районе населенного пункта Коропы Харьковской области ракетным ударом уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины. Есть потери в живой силе, в том числе среди командного состава", - сказал собеседник агентства.