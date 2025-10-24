Марочко: ВСУ активно минировали местность на подступах к Красному Лиману

Тем самым они лишили сослуживцев путей отхода, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в минувшие сутки активно минировали местность у Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республики как противопехотными, так и противотанковыми минами, лишив таким образом сослуживцев путей отхода. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в минувшие сутки ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к Красному Лиману.

"Минирование обширных территорий ведется как противопехотными, так и противотанковыми минами. Следует отметить, что в результате таких действий часть украинских боевиков восточнее Красного Лимана оказалась отрезанной от основных сил и лишилась путей к отступлению", - сказал он со ссылкой на собственные источники.