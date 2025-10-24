ТАСС: в Сумскую область перебросили батальон беспилотных систем ВСУ

Так командование противника пыталось увеличить число ударов, отметили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область 419-й отдельный батальон беспилотных систем для увеличения количества ударов FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в условиях катастрофической нехватки пехоты командование ВСУ для удержания позиций применяет тактику массового использования дронов. В Сумскую область переброшен 419-й отдельный батальон беспилотных систем ВСУ с целью увеличения количества ударов FPV-дронов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.