Боец Перс: спецназ ВС РФ настроил дроны на обход системы РЭБ противника

Подавлять средства радиоэлектронной борьбы ВСУ помогает специальная прошивка беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© 51-я армия ЮВО/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие используют специальную прошивку на дронах для подавления средств радиоэлектронной борьбы противника в зоне СВО. Об этом ТАСС рассказал боец 58-го батальона спецназначения 51-й армии Южной группировки войск с позывным Перс.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Давят [дроны], но обходим. Благодаря прошивке прописываем команды. Они очень помогают. Команды типа "Lost", "Lost Compass" позволяют дрону самостоятельно возвращаться", - сказал он.

По словам военного, в задачи подразделения БПЛА входит корректировка огня, выявление скрытых целей, а также уничтожение огневых точек противника. Он отметил, что бойцы выполняют все задачи командования, стараясь соответствовать высокому уровню спецназа.

Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения ВС РФ.