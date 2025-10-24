Боец Перс: спецназ ВС РФ настроил дроны на обход системы РЭБ противника
ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие используют специальную прошивку на дронах для подавления средств радиоэлектронной борьбы противника в зоне СВО. Об этом ТАСС рассказал боец 58-го батальона спецназначения 51-й армии Южной группировки войск с позывным Перс.
"Давят [дроны], но обходим. Благодаря прошивке прописываем команды. Они очень помогают. Команды типа "Lost", "Lost Compass" позволяют дрону самостоятельно возвращаться", - сказал он.
По словам военного, в задачи подразделения БПЛА входит корректировка огня, выявление скрытых целей, а также уничтожение огневых точек противника. Он отметил, что бойцы выполняют все задачи командования, стараясь соответствовать высокому уровню спецназа.
Ежегодно 24 октября отмечается День подразделений специального назначения ВС РФ.