Бойцы бригады "Север-V" уничтожили два склада ГСМ ВСУ в районе Часова Яра
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили два полевых склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ севернее Часова Яра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.
"Топливо на фронте - как воздух. Без него не подвезти снаряды, не сменить позицию и не запитать электронику. Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила сразу два топливных склада противника. Первый был размещен в полуразрушенной постройке. Противник использовал объект лишь ночью, ошибочно полагая, что его не обнаружат. Второй схрон ВСУ пытались спрятать в лесополосе", - говорится в сообщении.
В Добровольческом корпусе подчеркнули, что после немедленного удара по целям часть работы противника на этом участке была парализована.