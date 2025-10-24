Бойцы бригады "Север-V" уничтожили два склада ГСМ ВСУ в районе Часова Яра

После удара ВС РФ часть работы противника на этом участке была парализована, отметили в пресс-службе Добровольческого корпуса

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили два полевых склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ севернее Часова Яра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

"Топливо на фронте - как воздух. Без него не подвезти снаряды, не сменить позицию и не запитать электронику. Севернее Часова Яра разведка бригады обнаружила сразу два топливных склада противника. Первый был размещен в полуразрушенной постройке. Противник использовал объект лишь ночью, ошибочно полагая, что его не обнаружат. Второй схрон ВСУ пытались спрятать в лесополосе", - говорится в сообщении.

В Добровольческом корпусе подчеркнули, что после немедленного удара по целям часть работы противника на этом участке была парализована.