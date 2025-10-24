Над регионами России за ночь сбили 111 украинских БПЛА
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА - над территорией Ростовской области, 25 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, 10 БПЛА - над территорией Новгородской области, по 7 БПЛА - над территориями Белгородской области и Республики Крым, 5 БПЛА - над территорией Тульской области, 4 БПЛА - над территорией Краснодарского края, по 2 БПЛА - над территориями Волгоградской и Орловской областей и по 1 БПЛА - над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря", - сказали в военном ведомстве.