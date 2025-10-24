Подполье: ВСУ на Херсонщине ходят в гражданском, чтобы пить и воровать

Младшие командиры инструктируют бойцов, чтобы те не говорили, что они военные, рассказал источник агентства

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Bernat Armangue

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Херсонской области стараются ходить в гражданской одежде, чтобы пить алкоголь и воровать, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Младшие командиры прямо инструктируют бойцов, чтобы они ни в коем случае не говорили, что они военные, чтобы командиру потом не прилетело. А происшествий в таком виде совершают военные не мало. В основном разбой, воровство или пьяный дебош", - сказал собеседник.

Он уточнил, что также украинские солдаты выдают себя за гражданских, чтобы не попасть под удар российских дронов. "Прячутся от наших птичек. Они даже сейчас машины стали менять на какие-то простые. А раньше сплошь на новеньких пикапах ездили, а сейчас советский автопром, либо европейский, но попроще", - отметил собеседник.

Он добавил, что не раз после освобождения российскими войсками населенных пунктов солдаты ВСУ пытались бежать под видом гражданских, однако, по его словам, все равно попадали в плен.