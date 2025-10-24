Пленный из ВСУ: Киев готовит Красноармейск к сдаче

Оборону в городе удерживают по большей части мобилизованные, добавил Игорь Стеблянка

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Киев готовит Красноармейск (украинское название - Покровск) к сдаче, из города выводят часть личного состава, выведена тяжелая техника, рассказал ТАСС пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Игорь Стеблянка.

"Слышал, [что] из Красноармейска тяжелую технику уводят и готовят его к сдаче. Хотят отступать на другие позиции. Основную часть сил тоже выводят в Днепропетровскую область. Очевидно, что Покровск готовят к сдаче", - сказал пленный.

Он добавил, что в основном оборону в городе удерживают мобилизованные.

Ранее ТАСС сообщал о сдаче в плен солдат двух бригад ВСУ под Красноармейском.