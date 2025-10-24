Марочко: Киев "мясными штурмами" атакует у Ямполя

ВС РФ сдерживают натиск ВСУ, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние несколько суток "мясными штурмами" атакует у Ямполя (ДНР), российские бойцы сдерживают натиск противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На протяжении последних нескольких суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд контратакующих действий в Ямполе в ДНР и его окрестностях. Украинское командование прибегает к тактике "мясных штурмов" и не считается с потерями. ВС РФ сдерживают натиск противника и ведут маневренную оборону", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что в Ямполе ведутся ожесточенные встречные бои.