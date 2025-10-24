ВС РФ освободили Дроновку в ДНР
Редакция сайта ТАСС
08:00
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республики. Об этом командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.
"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики. Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", - сообщили в военном ведомстве.