Белоусов проверил работу передового пункта Южной группировки войск

Министр обороны РФ заслушал доклады о текущей обстановке

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений Южной группировки войск, заслушал доклады о текущей обстановке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы в Южной группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника", - сказали в военном ведомстве.

Белоусову также представили наземную робототехническую платформу для доставки дронов на позиции.

"Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами Южной группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса", - сообщили в российском военном ведомстве.

В завершение работы в Южной группировке войск министр обороны РФ вручил отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции военнослужащим государственные награды.