Кадыров: очередная группа добровольцев из Грозного отправилась на СВО

Глава Чечни отметил, что бойцы прошли интенсивную боевую подготовку и получили современную экипировку

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Новая группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения интенсивной подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа добровольцев - бойцы, готовые с оружием в руках отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой. Каждый из них экипирован по последнему слову и полон решимости продолжить дело своих братьев по оружию, сражаясь против укронацистских формирований", - написал Кадыров.

По его словам, перед выездом добровольцы прошли интенсивную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа. "Среди бойцов - не только жители Чеченской Республики, но и патриоты из других регионов России. Для многих это уже не первый боевой выезд - за их плечами реальный опыт и проверенная временем стойкость", - отметил глава Чечни.

Он добавил, что бойцы получили современную экипировку и полное обеспечение за счет регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.