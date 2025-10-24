Белоусов назвал освобождение Дроновки серьезным шагом к победе

Министр обороны поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки с успешным выполнением боевой задачи

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки с освобождением Дроновки в ДНР, отметив, что это является серьезным шагом к победе и достижению целей специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", - приводятся в сообщении слова Белоусова.

Глава Минобороны отметил, что военнослужащие соединения с первых дней СВО образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях. "Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность", - добавил он.

Об освобождении Дроновки подразделениями Южной группировки войск в Минобороны сообщили 24 октября. В ведомстве отметили, что командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик доложил об освобождении населенного пункта Андрею Белоусову.