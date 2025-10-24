Над регионами России сбили шесть БПЛА

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"24 октября с 10:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.