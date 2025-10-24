Пушилин наградил бойцов, сражающихся на краснолиманском направлении в ДНР

Глава республики отметил особую важность освобождения от ВСУ земель на этом направлении из-за нахождения там ключевых объектов водоснабжения региона на фоне водной блокады, устроенной Киевом

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин пообщался с бойцами на краснолиманском направлении и наградил отличившихся.

"Есть сегодня возможность проведать наших ребят на краснолиманском направлении, которые выполняют свою тяжелую мужскую работу здесь. 25-я армия, командующий Олег Львович Моисеев - друг республики и Герой ДНР. Была возможность и пообщаться, и посмотреть, и наградить ребят", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил особую важность освобождения от ВСУ земель на этом направлении из-за нахождения там ключевых объектов водоснабжения региона на фоне водной блокады, устроенной Киевом.

"Я крайне оптимистично настроен с учетом того, что ребята делают на месте, что собирают, как совершенствуются еще в дополнение к тому, что в штатном режиме поставляется. Сколько наработок, сколько реализовано здесь всего - прям это здорово. Поэтому, конечно же, ждем с нетерпением освобождения не только Красного Лимана, но и Славянска, и ряда других наших населенных пунктов", - заключил руководитель региона.