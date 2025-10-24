Над регионами России сбили 12 украинских БПЛА
15:12
обновлено 15:15
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за три часа уничтожили 12 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"24 октября с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 - над территорией Белгородской области и 3 - над территорией Курской области", - сообщили там.