Над регионами России за пять часов сбили 21 украинский БПЛА

Только над Брянской областью уничтожили 12 дронов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. За пять часов над регионами России сбили 21 украинский беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, дроны уничтожили с 18:00 до 23:00 мск 24 октября. Все БПЛА были самолетного типа. Из них 12 сбили над Брянской областью, 7 БПЛА - над Белгородской областью и по 1 - над Калужской и Смоленской областями.