Над регионами России за пять часов сбили 21 украинский БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:30
обновлено 20:55
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. За пять часов над регионами России сбили 21 украинский беспилотник.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 24 октября 2025 года
Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, дроны уничтожили с 18:00 до 23:00 мск 24 октября. Все БПЛА были самолетного типа. Из них 12 сбили над Брянской областью, 7 БПЛА - над Белгородской областью и по 1 - над Калужской и Смоленской областями.