Оператор разведывательного БПЛА тараном сбил дрон "Баба-яга" ВСУ

Рядовой Евгений Соколов также передал координаты места скопления сил противника расчету артиллеристов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гвардии рядовой Евгений Соколов сбил своим разведывательным беспилотником гексакоптер "Баба-яга" противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Соколов находился на дежурстве на командно-наблюдательном посту в качестве оператора разведывательного дрона. Так, во время рекогносцировки местности гвардии рядовой обнаружил место скопления ВСУ. Передав координаты расчету артиллеристов, Соколов успешно вел корректировку огня.

"Возвращая свой дрон на исходную позицию, Евгений заметил в объективе дрон "Баба-яга". Проявив своевременную реакцию, Евгений Соколов направил свой БПЛА на вражеский дрон. Умело управляя квадрокоптером, Евгений протаранил в воздухе вражеский гексакоптер, который, потеряв управление, разбился", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге гвардии ефрейтора Булата Кутлусурина. Он в должности старшего наводчика расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки (САУ) выполнял задачу по подавлению вражеского опорного пункта с пулеметными точками, мешавшего продвижению российских штурмовиков.

"Во время подготовки САУ к ведению огня по назначенным целям Кутлусурин визуально обнаружил приближении двух вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов. Булат немедленно занял удобную позицию для стрельбы и открыл прицельный огонь по БПЛА противника. В результате меткой стрельбы Кутлусурина ударные дроны украинских боевиков были уничтожены. После этого расчет успешно выполнил поставленную задачу, уничтожив опорный пункт и пехоту противника", - сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что действия гвардии ефрейтора способствовали успешному продвижению штурмовых групп.