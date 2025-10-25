Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки на Харьковщине

Российская армия давит на участке шириной порядка 10 км, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Военные РФ давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины на фронте шириной в 10 км, украинские солдаты отступили с части позиций у населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное - Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что нехватка сил и средств у противника позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки. "По сути, мы пользуемся ситуацией и продвигаемся как раз по направлению данного населенного пункта", - уточнил Марочко.

Ранее он сообщал, что российская армия продвинулась западнее Кисловки и сократила расстояние до Ковшаровки Харьковской области до 6,5 км.