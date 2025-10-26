Марочко: США не передадут Киеву опыт управления Tomahawk

Военный эксперт отметил, что полет этих ракет невозможен без участия американских специалистов

© REUTERS/ Jonathan Sunderman/ U.S. Navy

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. США не предоставят Киеву возможность самостоятельно применять крылатые ракеты Tomahawk, американские инструкторы будут давать разрешения на нанесение ударов по территории РФ по примеру атак из РСЗО HIMARS. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk.

"Касаемо ракет Tomahawk: не нужно забывать о том, что эти ракеты стоят на вооружении стран НАТО. И многие специалисты, которые уже обучены, вполне могут передать свой боевой опыт Украине. Но, естественно, никто так делать не будет. Уж если и будут применяться Tomahawk, то, как и с HIMARS, будут присутствовать кураторы, которые, по сути, и будут отдавать приказы, разрешение на нанесение ударов. Ну и, естественно, полет данных ракет просто невозможен без технической поддержки Соединенных Штатов. Так что, так или иначе, Соединенные Штаты будут замешаны в ударах по территории Российской Федерации в случае применения Tomahawk, - сказал Марочко.

23 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Украине, назвал это попыткой эскалации. В случае же нанесения ударов вглубь России "Томагавками" или другим дальнобойным оружием будет дан ошеломляющий ответ, указал президент.