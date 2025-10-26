В Запорожской области операторы БПЛА оттачивают навыки управления в блиндажах

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов артиллерийского соединения группировки "Днепр" улучшают навыки управления дронами в специальных классах-блиндажах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА c помощью тренажеров-симуляторов совершенствуют навыки управления FPV-дронами в специализированных классах-блиндажах в Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

Как рассказал журналистам командир группы операторов БПЛА с позывным Майкоп, в классах после каждого вылета проводится его разбор. "Здесь происходит в данный момент обучение пилотов, то есть пилоты имеют боевые вылеты, боевые применения. После каждой задачи мы отрабатываем здесь вопросы, работу над ошибками", - сказал он.

Как отметили в Минобороны, военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно ведут разведку местности, корректируют огонь артиллерии, а также уничтожают скопление живой силы, огневые точки и технику противника ударными дронами.