Бойцы группировки "Запад" за сутки сбили 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Противник также потерял 41 беспилотник самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 41 беспилотник и 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 49 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.