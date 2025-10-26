ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Бойцы группировки "Запад" за сутки сбили 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Противник также потерял 41 беспилотник самолетного типа
02:01
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 41 беспилотник и 49 тяжелых квадрокоптеров ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 49 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он. 

