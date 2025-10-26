Специалисты ВДВ переоборудовали "Урал" в мобильную ремонтную мастерскую

Ремонтники оснастили машину системой независимого электропитания на 220 вольт, снабдили значительным запасом масел и других технических жидкостей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтного подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) переоборудовали полученный от Народного фронта автомобиль "Урал" в мобильную ремонтную мастерскую. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В зону проведения специальной военной операции для подразделения Воздушно-десантных войск региональным отделением Народного фронта доставлен автомобиль повышенной проходимости "Урал-4320". Десантники ремонтного подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, переоборудовали автомобиль в передвижную аварийно-ремонтную мастерскую", - говорится в сообщении.

Так, ремонтники оснастили машину системой независимого электропитания на 220 вольт, снабдили значительным запасом масел и других технических жидкостей. Также в утепленном фургоне были организованы рабочие места с оборудованием, инструментами и расходными материалами.

В министерстве указали, что устройство и оснащение мастерской позволяет производить не только мелкосрочный ремонт, но и выполнять сварочные, газосварочные, токарно-слесарные и шиномонтажные работы.

Кроме того, в мобильной мастерской предусмотрены автономные системы отопления и вентиляции, а также она оснащена средствами пожарной безопасности и медицинской аптечкой. По информации ведомства, салон рассчитан на транспортировку до шести человек.

"Мастерская станет надежным помощником десантников, позволив им оперативно восстанавливать технику, не дожидаясь отправки ее в стационарные тыловые мастерские", - подчеркнули в Минобороны России.