Бойцы "Севера" уничтожили бронемашину "Хамви" в Харьковской области

Задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов на оптоволокне группировки "Север" уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" с группой украинских боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На территории Харьковской области расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения техники и ротации формирований ВСУ.

"В режиме свободной охоты операторы ударных дронов группировки успешно уничтожили боевую бронированную машину "Хамви" производства США подразделения ВСУ с одной из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.