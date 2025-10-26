Бойцы группировки "Центр" уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Операторы БПЛА поразили также личный состав противника на красноармейском направлении

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Центр" уничтожили пункты управления беспилотниками с личным составом ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" вскрыли районы скопления живой силы формирований ВСУ, а также пункты управления вражескими БПЛА на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что в результате точечной боевой работы беспилотные расчеты уничтожили живую силу противника, боекомплекты для ударных дронов и средства связи и управления к ним.

Кроме того, в министерстве сообщили о нанесении удара расчетами реактивных систем залпового огня "Град" Центральной группировки на красноармейском направлении. "Огневое поражение противника осуществлялось короткими сериями с увеличенным залпом реактивных осколочно-фугасных снарядов. Непродолжительная боевая работа позволила дезориентировать подразделения ВСУ, в течение короткого времени нанести массированный удар и уничтожить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подступах к Красноармейску", - отметили там.